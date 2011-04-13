Добкін провів зустріч з працівниками заводу ім. Шевченка

Харків. 13 квітня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН у черговий раз зустрівся з представниками колективу заводу ім. Шевченка, які входять до складу робочої групи з виведення підприємства з кризи.

У зустрічі також взяли участь перший заступник глави області Володимир БАБАЄВ та керівники заводів «Турбоатом» і «Хартрон» Віктор СУБОТІН і Микола ВАХНО, повідомляє сайт ОДА.

«На початку нашої зустрічі ми пройшлися по тих пунктах, які вже виконані, вони в основному всі були пов`язані з організаційними заходами і з виплатою заробітної плати за один з минулих періодів. Крім того, сьогодні ми вже говорили про поточні справи, найближчі перспективі завантаження підприємства, пошук нових контрактів і про підготовку та проведення торгів для реалізації того майна, яке не задіяне в технологічному процесі», - повідомив М.ДОБКІН під час брифінгу за підсумками зустрічі.