Погода у вівторок

Харків. 18 квітня. УНІАН. У вівторок, 19 квітня, в Україні опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 10-15°, на півдні та Закарпатті - 16-19° тепла; в Карпатах вночі - близько 0°, вдень - 3-8° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8° тепла, вдень - 12-14°.