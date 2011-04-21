Директор заводу ім. Малишева координуватиме виконання контракту з Іраком

Харків. 21 квітня. УНІАН. Новому керівникові Держпідприємства «Завод ім. Малишева» Володимиру МАЗІНУ доручено координувати спільну роботу харківських конструкторських бюро ХКБМ і ХКБД та інших суміжників щодо виконанню контракту на постачання в Ірак української бронетехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено під час відправки першої партії бронетранспортерів БТР-4, яку завод ім. Малишева завершує сьогодні в рамках контракту, підписаному між Україною та Іраком 2009 року.

Коментуючи рішення, в.о. генеральний директор заводу ім. Малишева Володимир МАЗІН заявив журналістам, що нинішній керівній команді підприємства вдалося «переломити ситуацію на краще». За його словами, нові менеджери заводу приступили до корінної реорганізації виробництва з метою максимального зниження собівартості продукції, застосування оптимальних техпроцесів і впровадження найбільш сучасних технологій для того, щоб своєчасно, якісно і з прибутком завод міг виконати контракти.

Зокрема, зазначив, В.МАЗІН, на сьогодні «зібрана перша партія колісних БТР-4 в кількості 26 одиниць, і ця техніка відправляються замовнику, погашено боргів із зарплати на суму 8,5 млн. грн., триває виконання контракту на модернізацію 200 бронетранспортерів ОТ-62 «Топаз» для Єгипту».

Новий керівник заводу наголосив, що реорганізація системи управління в оборонно-промисловому комплексі України, зокрема створення державного концерну «Укробронпром», до складу якого увійшли 124 підприємства, у тому числі й головні виробники бронетехніки: завод ім. Малишева, ХКБМ і ХКБД, вже приносить перші результати.

«Завдяки підтримці керівництва держави і таких структур, як «Укрспецекспорт» та «Укроборонпром», ми створюємо базу, яка спроможна стабілізувати виробництво та забезпечити успішну роботу в оборонно-промисловому комплексі», - сказав В.МАЗІН.

Говорячи про плани, він повідомив зокрема, що до кінця 2012 року завод ім. Малишева випустить близько 400 бронетранспортерів для іноземного замовника, завершить модернізацію 19 вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат» для Міноборони України. Крім того, додав керівник заводу, у стадії підписання знаходиться ще низка контрактів з іноземними замовниками. На його думку, ці замовлення дозволять підприємству завантажити виробництво на кілька років уперед.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (угорі) керівник заводу ім. Малишева Володимир МАЗІН (праворуч) та заступник генерального конструктора КБ ім. Морозова Володимир ВАКУЛЕНКО спілкуються з журналістами перед відправкою першої партії БТР-4 до Іраку; (внизу) перша партія БТР-4 для Іраку.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА