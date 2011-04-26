За корупцію звільнено голову Зачепилівської селищної ради

Харків. 26 квітня. УНІАН. Голову Зачепилівської селищної ради усунено з посади за вчинення корупційних дій.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Зачепилівського району Олега ГЛАДКИХ.

За його даними, 10 січня 2011 р. стосовно селищного голови прокуратура склала протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого пунктом «г» ч.3 ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» (надання незаконних переваг під час підготовки та прийняття нормативно-правових актів чи рішень).

Працівники прокуратури встановили, що селищний голова підписав незаконне рішення виконкому про надання дозволу фізичній особі-підприємцю на прибирання земельної ділянки з подальшим її упорядкуванням та демонтажем будівлі, що належала іншому громадянину.

Суд визнав селищного голову винним у скоєнні правопорушення та оштрафував на 255 грн.

У подальшому О.ГЛАДКИХ на сесії селищної ради вніс подання про усунення селищного голови з посади на підставі ч.2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 16 Закону України «Про державну службу». Подання було розглянуте та підтримане депутатами на позачерговій сесії Зачепилівської селищної ради.