В селі Затишшя чоловік застрелив брата своєї співмешканки

Харків. 6 травня. УНІАН.У селі Затишшя Харківської області 43-річний чоловік з обрізу рушниці застрелив брата своєї співмешканки, яка покинула його.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, так трагічно закінчилося з’ясування стосунків чоловіка зі своєю співмешканкою, яка пішла від нього, назвавши його «слабаком та невдахою». Останній, добре випивши, й вирішив довести свою силу за допомогою обрізу рушниці.

Озброївшись, чоловік вирушив до будинку батьків кривдниці, де на перемовини з розлюченим скривдженим вийшов 23-річний брат жінки. Він порадив візитеру повертатися додому, але у відповідь гість вистрілив. Від пострілу молодик загинув на місці.

До операції з пошуків злочинця, яка тривала майже три доби, були залучені працівники карного розшуку, бійці загону «Беркут» та кінологічна служба. Затриманий виявився мешканцем села Хролі Харківського району, уродженецем Азербайджану, який влітку 1994 р. прибув до України в якості біженця і вже був засуджений умовно. Під час затримання у нього вилучено обріз одноствольної мисливської рушниці «ІЖ-К» та 15 патронів до неї. За попередніми висновками експертів, постріл, який був зроблений у загиблого, ймовірно зроблений саме з цієї зброї. Підозрюваний затриманий. За фактом вбивства порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.