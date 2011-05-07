Глава РПЦ привітав Никодима із 90-річним ювілеєм

Харків. 7 травня. УНІАН. Предстоятель Російської православної церкви, Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) привітав із 90-річним ювілеєм митрополита Харківського і Богодухівського НИКОДИМА.

Як передає кореспондент УНІАН, патріарх КИРИЛ під час урочистої Академії, яка зараз проходить у приміщенні Харківському академічному театрі опери та балету ім. Лисенка, наголосив, що митрополит НИКОДИМ на сьогодні є найстаршим за віком та хіротонією владика в Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП).

Патріарх КИРИЛ відзначив церковно-дипломатичні здібності владики НИКОДИМА, його «здатність мирним шляхом, без конфлікту вирішувати ті завдання, які стояли». КИРИЛ наголосив на неоціненному значенні владики «у збереженні православ’я в Україні», а також висловив сподівання на продовження активної роботи владики в УПЦ МП.

«Ви досягли біблейського віку й одночасно зберегли ясність розуму. Вас люблять священнослужителі, що вас оточують, і весь народ. Нехай Господь охороняє вас на багаті, благі та довгі роки!», - сказав патріарх КИРИЛ.

Предстоятель РПЦ нагородив митрополита НИКОДИМА орденом «Преподобного Серафіма Саровського» 1 ступеня.

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ зачитав вітальні листи від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

В.ТИХОНОВ вручив митрополиту НИКОДИМА нагороду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - орден «Князя Ярослава Мудрого» 2 ступеня, а також передав Почесну грамоту Кабінету міністрів України.

Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ від імені президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА вручив владиці «за заслуги у зиіцненні єдності православної церкви, за зміцнення дружби між українським та російським народами» державну нагороду Російської Федерації – «Орден Почета».

Ювіляра також привітали голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ВОЛОДИМИР та інші почесні гості.