У Харкові святкують День Перемоги

Харків. 9 травня. УНІАН. У Харкові о 12.00 на центральній площі міста – майдані Свободи розпочалися урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку, в день святкування 66-ї річниці Перемоги, до всіх пам`ятних та меморіальних місць міста й області були покладені вінки і живі квіти.

В урочистому покладанні квітів, яке відбулося в Харкові на Меморіалі Слави в Лісопарку, взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, інші представники влади, а також радник Президента України Олександр КУЗЬМУК, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ, генеральний Консул Російської Федерації у Харкові Всеволод ФІЛІПП, керівники підприємств області, ветерани, учнівська молодь, представники духівництва, мешканці та гості міста.

Присутні вшанували пам`ять загиблих воїнів Радянської Армії хвилиною мовчання, представники різних конфесій відправили поминальну молитву.

За офіційними даними, 6 травня на території Меморіалу Слави в Лісопарку були встановлені надгробні плити з іменами 586 радянських солдатів і офіцерів, які раніше вважалися безвісти зниклими.

Однією з головних подій дня у Харкові стане парад Перемоги, який пройде на майдані Свободи після завершення театралізованої концертної програми, яка триває у ці хвилини. У параді візьмуть участь ветерани війни, військовослужбовці різних родів військ Харківського гарнізону, військова техніка. Харківською площею парадними колонами також пройдуть запрошені на урочистості представники російської армії – близько 100 військовослужбовців Воронезького авіаційного інженерного університету.

Урочисті заходи на майдані Свободи транслюються в прямому ефірі обласного державного телебачення. Пряма трансляція урочистостей і параду в Харкові розпочалася також на Першому національному телеканалі (УТ-1).