У Харкові пройшов вечір джазу (фото)

Харків. 12 травня. УНІАН. Вечір музики «Джаз із пристрастю» пройшов у Харкові 11 травня в театрі ім. Шевченка.

За словами організаторів концерту, таким чином в столиці Слобожанщини відкрито цьогорічний «джазовий сезон».

Як передає кореспондент УНІАН, вперше на великій сцені в одному концерті виступили відомі в Україні та Європі харківські музиканти: джазова співачка Ганна ЧАЙКОВСЬКА, «Acoustic Quartet» під керівництвом піаніста Юхима ЧУПАХІНА та вокальний квартет «A capella band DITEM».

У концерті пролунали класичний джаз, несподівані імпровізації, оригінальні авторські композиції. Виконані Ганною ЧАЙКОВСЬКОЮ українською та російською мовами пісні, а також фольклорні твори і духовна музика дозволили співачці вийти за рамки формату виключно джазового виконання.

«Acoustic Quartet» (фортепіано, труба, гітара, ударні) разом з високою професійною майстерністю полонив публіку зворушливою фантазією та своєю безмежною закоханістю в музику.

«A capella band DITEM» – чотири чоловічі голоси (два тенори, бас і баритон) – команда молодих харківських виконавців, здатних намалювати найнеймовірніші звукові картини абсолютно без супроводу. Не дивно, що ці хлопці з гарним смаком та Ганна ЧАЙКОВСЬКА знайшли одне одного. Разом з «Acoustic Quartet» вони являють унікальну команду, яка легко завойовує вітчизняну та іноземну публіку.

Враження від концерту вдало доповнювала розміщена у фойє театру виставка «джазового» живопису харківської художниці Таміли ГАМЗАЄВОЇ.

Концерт став свого роду прелюдією до традиційного міжнародного фестивалю «Kharkiv ZaJazz Fest», який сьогодні розпочинається в Харкові.

Фото Олександра ЗАРАЙСЬКОГО