Аграрії Харківщини цього року планують отримати 632 млн. грн. кредитів

Харків. 20 травня. УНІАН. Аграрії Харківської області цього року планують отримати 632 млн. грн. кредитів - удвічі більше, ніж у попередньому.

Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК під час урочистого прийому до дня банківського працівника.

За його словами, аграрії області з року в рік нарощують обсяги кредитування, зокрема, на 2011 рік заплановано взяти 632 млн. грн. кредитів - це практично вдвічі більше, ніж у 2009 році, коли було отримано близько 320-330 млн. грн. кредитів.

«Це говорить про розвиток сільського господарства, тому що без грошей нічого зробити не можна», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Він зазначив, що в Харківській області встановилися хороші партнерські взаємини банків з сільгоспвиробниками.

«Ні в одній області немає такого взаєморозуміння з банками, як у наший. Знайдений той консенсус, який необхідний, щоб отримати кредити. Я був у різних районах, аграрії сподіваються, що співпраця продовжуватиметься», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.