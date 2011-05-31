У Будах внаслідок пожежі в гаражі загинув чоловік
08:47, 31 травня 2011Харьків
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Задихнувся чадним газом
Харків. 31 травня. УНІАН. У селищі Буди Харківського району внаслідок необережного паління в ліжку загинув чоловік.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.
Тіло чоловіка 1965 року народження було виявлено в гаражі на тліючому матраці. Пожежна охорона не викликалась, оскільки площа займання обмежувалася площею матрацу. Тління припинилося внаслідок недостачі кисню.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем при палінні. Чоловік задихнувся чадним газом.
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