У Будах внаслідок пожежі в гаражі загинув чоловік

Харків. 31 травня. УНІАН. У селищі Буди Харківського району внаслідок необережного паління в ліжку загинув чоловік.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Тіло чоловіка 1965 року народження було виявлено в гаражі на тліючому матраці. Пожежна охорона не викликалась, оскільки площа займання обмежувалася площею матрацу. Тління припинилося внаслідок недостачі кисню.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем при палінні. Чоловік задихнувся чадним газом.