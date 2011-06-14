У Харкові працівник ДАІ поранив правопорушника

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харкові сержант ДАІ застосував табельну зброю проти правопорушника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Вранці 11 червня сержант ДАІ намагався жезлом та свистком зупинити автомобіль «Фіат-Добло», водій якого на великій швидкості й ігноруючи вимоги дорожніх знаків рухався в напрямку ділянки дороги, де проводилися ремонтні роботи.

Водій не виконав вимоги працівника міліції та скерував автомобіль на правоохоронця, створюючи цим реальну загрозу його життю та здоров’ю. Працівник міліції був змушений відскочити в бік. Після цього водій іномарки різко загальмував, розвернув автомобіль, та, не зважаючи на вимоги правоохоронців зупинитися, на великій швидкості поїхав у інший бік.

Сержант міліції на службовому автомобілі зі включеними проблисковими маяками та сиреною почав переслідувати водія й по радіостанції викликав допомогу.

Біля одного з житлових будинків водій «Фіат-Добло» зупинив автомобіль, вийшов із нього та накинувся на працівника міліції. Зважаючи на поведінку чоловіка, правоохоронець попередив його про можливість застосування табельної зброї та, відповідно до чинного законодавства, дістав і привів у бойові готовність пістолет.

Цієї миті чоловік спробував вихопити зброю, внаслідок чого стався мимовільний постріл, яким його було поранено. Наразі стан здоров’я чоловіка задовільний, після наданої медичної допомоги його відправлено додому.

За даним фактом прокуратура Харкова проводить перевірку, за результатами якої буде ухвалене відповідне рішення.