У Харківській області 90% об'єктів культури потребують капремонту

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харківській області 1497 об`єктів культури, 90% яких потребують капітального або поточного ремонту.



Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ході селекторної наради начальник управління культури і туризму ХОДА Дмитро КУЗНЄЦОВ.

За його словами, згідно з проведеною інвентаризацію, у 2011 році необхідно провести 416 капітальних та 643 поточних ремонтів, відновити роботу 453 недіючих опалювальних систем та відремонтувати 102 покрівлі, яки перебувають у передаварійному стані.

Д.КУЗНЄЦОВ повідомив, що у 2011 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток передбачається виділити 1 млн. 600 тис. грн.

Начальник управління наголосив на необхідності активізувати пошук альтернативних джерел фінансування, залучення бюджетних та позабюджетних коштів. Він зазначив, що всього на підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період у 2011-2012 рр. додатково вже залучено 1 млн. 808,5 тис. грн.

Д.КУЗНЄЦОВ також звернув увагу на те, що в 2010 році в 19 районах області навіть кошти, виділені на галузь Міністерством фінансів, були спрямовані на утримання закладів культури лише у розмірі 30-60%. У 2011 році кількість таких районів скоротилась до 6, але така практика викликає тривогу.

«Підготовка закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період є лакмусовим папірцем щодо загального стану галузі, а повноцінне функціонування закладів культури як і всієї соціальної сфери взимку є професійним показником роботи керівників на містах», - зазначив Д.КУЗНЄЦОВ.