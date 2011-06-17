Завершено розробку інтер’єру та екстер’єру швидкісних поїздів «Hyundai»

Харків. 17 червня. УНІАН. Навесні 2012 року до початку чемпіонату Європи з футболу в Україну для забезпечення комфортного перевезення пасажирів на напрямках впровадження швидкісного руху надійдуть шість міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem». Ще чотири поїзди - до кінця 2012 року.

Як повідомляє сайт Міністерства інфраструктури України, розробка інтер’єру та екстер’єру цих поїздів, за даними Укрзалізниці, вже закінчена. Кожен поїзд матиме по 9 вагонів, у кожному з яких 579 місць. Корпорація працює з випередженням заявлених термінів. У січні – лютому наступного року пройдуть випробування нової техніки на заводі в Кореї, а в квітні-травні приймальні випробування здійснюватимуться в Україні на Південній залізниці.

Планується, що поїзди виробництва «Hyundai Rotem» курсуватимуть у денний час. У разі потреби під час проведення Євро-2012 для перевезення пасажирів зі швидкістю до 160 км/ год є можливість задіяти рейкові автобуси.

Спільно із корейськими виробниками двосистемних електропоїздів розроблені тематичні плани навчання українських залізничників, які обслуговуватимуть нову техніку. Також наразі ведуться проектні роботи зі створення в Україні депо, де здійснюватиметься сервісне обслуговування цих поїздів.



Члени поїзних бригад, провідники і працівники вокзалів активно вивчають іноземні мови на спеціально організованих курсах. Нині курси з вивчення у рамках професійного спілкування іноземних мов пройшли 2272 працівники пасажирського господарства.