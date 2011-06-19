Прикордонниця за 200 доларів пустила через кордон дитину

Харків. 19 червня. УНІАН. Правоохоронці викрили співробітницю Державної прикордонної служби, яка отримала 200 доларів хабара від жительки Харківської області за сприяння у перетині державного кордону її донькою без дозволу батька дитини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, військовою прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).