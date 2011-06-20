Фельдман заявляє про можливі провокації у Львові 22 червня

Харків. 20 червня. УНІАН. Народний депутат України, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН назвав провокаторами «єврейські» організації, які подали заявку на проведення 22 червня мітингу в Львові, і закликав легітимні єврейські організації публічно засудити подібні політичні спекуляції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН вважає, що подібні провокаційні акції не мають нічого спільного ані з єврейською громадою, ані з боротьбою з антисемітизмом і фашизмом, ані з пам`яттю жертв Великої Вітчизняної війни. На його думку, це груба спроба дискредитувати єврейську громаду, втягнути Україну в розкручування міжрегіонального і міжнаціонального протистояння.

О.ФЕЛЬДМАН також звернувся до єврейських громад і релігійних лідерів із закликом відзначити 22 червня молитвою у пам’ять про жертви фашизму.

Як повідомляв УНІАН, Львівська міська рада підготувала позов до суду щодо заборони заходів у місті 22 червня. Зокрема, начальник юридичного управління Гелена ПАЙОНКЕВИЧ заявила, що позов буде направлено до Львівського окружного адміністративного суду, оскільки міська рада одержала дві заявки на проведення заходів у Львові 22 червня в один час і в одному місці: від Комітету «Євреї проти антисемітизму» і громадської організації «Євреї проти Гурвіца», а також громадської організації «Сокіл».

«Юридичне управління ЛМР має підстави вважати, що проведення акцій 22 червня може спричинити загрозу громадської безпеки», - відзначила начальник юридичного управління.

