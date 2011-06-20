Фельдман заявляє про можливі провокації у Львові 22 червня
Та «дискредитацію єврейської громади»
Харків. 20 червня. УНІАН. Народний депутат України, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН назвав провокаторами «єврейські» організації, які подали заявку на проведення 22 червня мітингу в Львові, і закликав легітимні єврейські організації публічно засудити подібні політичні спекуляції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН вважає, що подібні провокаційні акції не мають нічого спільного ані з єврейською громадою, ані з боротьбою з антисемітизмом і фашизмом, ані з пам`яттю жертв Великої Вітчизняної війни. На його думку, це груба спроба дискредитувати єврейську громаду, втягнути Україну в розкручування міжрегіонального і міжнаціонального протистояння.
О.ФЕЛЬДМАН також звернувся до єврейських громад і релігійних лідерів із закликом відзначити 22 червня молитвою у пам’ять про жертви фашизму.
Як повідомляв УНІАН, Львівська міська рада підготувала позов до суду щодо заборони заходів у місті 22 червня. Зокрема, начальник юридичного управління Гелена ПАЙОНКЕВИЧ заявила, що позов буде направлено до Львівського окружного адміністративного суду, оскільки міська рада одержала дві заявки на проведення заходів у Львові 22 червня в один час і в одному місці: від Комітету «Євреї проти антисемітизму» і громадської організації «Євреї проти Гурвіца», а також громадської організації «Сокіл».
«Юридичне управління ЛМР має підстави вважати, що проведення акцій 22 червня може спричинити загрозу громадської безпеки», - відзначила начальник юридичного управління.