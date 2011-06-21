22 червня у Харкові приспустять прапори, на 1 хвилину зупиниться транспорт і підприємства

Харків. 21 червня. УНІАН. Хвилина мовчання в пам`ять про мільйони загиблих у Великій Вітчизняній війні пройде в Харкові 22 червня, в день початку ВВВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської міськради.

Згідно з повідомленням, у цей день на будинках і спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, іноземних дипломатичних установ будуть приспущені державні прапори України з чорними стрічками.

Також о 10.00 на одну хвилину припинять роботу органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім тих, де встановлено безперервний режим роботи).

Під час хвилини мовчання також буде призупинено рух громадського і приватного транспорт з подаванням відповідних звукових сигналів.

На телебаченні і радіо передбачається обмеження трансляції розважальних програм, а о 10.00 трансляцію радіо- і телепередач перервуть на знак пам`яті про загиблих у Великій Вітчизняній війні.

Довідка УНІАН. Верховна рада Україна ухвалила 20 травня постанову про вшанування 22 червня 2011 року пам`яті загиблих у роки Великій Вітчизняній війні.