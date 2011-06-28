Центр Харкова прикрасять богинею Ніке (фото)

Харків. 28 червня. УНІАН. У Харкові визначено переможця конкурсу на кращий ескізний проект пам`ятника Незалежності України на площі Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник в рамках реконструкції історичної частини Харкова планується встановити на місці монумента на честь проголошення радянської влади в Україні.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Харківської міськради, переможцем конкурсу визнана робота харківських скульпторів Олександра РІДНОГО та Ганни ІВАНОВОЇ.

Макет пам’ятника «Україна, яка летить» являє собою кулю, на якій зображена богиня Ніке (в давньогрецькій міфології – богиня перемоги у боях та змаганнях, те саме, що у давньоримській Вікторія – ред.). Пам`ятник-переможець виготовлять з бронзи, його майбутня висота - близько 12 метрів.

Друге місце посів ескізний проект (під умовною назвою «Козацький казан») авторського колективу у складі скульптора Олександра ДЕМЧЕНКА, архітекторів Віктора ЛІВШИЦЯ та Володимира ОСИПОВА. Третє місце здобула робота (куби з кулею, які символізують розпад СРСР і появу України) Олександра КУЗЬМЕНКА. Всього у конкурсі взяли участь 10 проектів дев`яти команд скульпторів, у тому числі проекти двох скульпторів з Росії та США.

Перед авторами ескізних проектів висували умову відобразити в роботах тематику незалежності України, при цьому щоб ідея пам`ятника була легко відчутна й зрозуміла. Як підкреслив головний архітектор Харкова Сергій ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ, у пам`ятнику, який виграв конкурс, обіграно тему свободи, яка може мати найширше тлумачення.

Як зазначив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, пам`ятник має гармонійно вписатися в реконструйовану площу Конституції. «На цій площі дуже інтенсивний рух, багато пішоходів, тому скульптура має бути динамічною. Ми беремо пам`ятник як основу, ідею, яку необхідно вдосконалити. Необхідно залучити архітекторів, щоб пам`ятник заграв у загальній композиції і поєднався з історичним центром Харкова», - сказав Г.КЕРНЕС.

«Ми, - додав він, - повинні розглядати реконструкцію площі Конституції в рамках реконструкції історичного центру Харкова і відродження його вигляду. Це стосується й фасаду Харківської єпархії, і площі Рози Люксембург, і Соборного спуску, і набережної, і входу до Історичного музею. Мова також іде про будівлі Бекетова, про консерваторію та інші пам`ятки архітектури. У нас є всі можливості повернути історичний вигляд цих визначних місць Харкова. Свого часу на площі повинні були відновити згорілий будинок дворянського зібрання. Але оскільки цього не зробили, то встановімо пам`ятник і зробимо площу кращою, ніж вона була до того», - сказав Г.КЕРНЕС.

ДовідкаУНІАН. Площа Конституції (колишні назви - Ярмаркова, Миколаївська, площа Тевелєва, площа Радянської України) розташована в центральній частині Харкова і є однією з найстаріших у місті. Основні споруди, які формують її забудову, є пам`ятками архітектури та історії. У ході оновлення історичного центру Харкова планується також знесення пам`ятника Незалежності України на площі Рози Люксембург, встановленого до 10-річчя проголошення Незалежності. Цей пам’ятник (автор Олександр РІДНИЙ) визнано невдалим.

На знімках: (угорі) проект пам`ятника Незалежності України на площі Конституції (Ніке); (внизу) монумент на честь проголошення радянської влади в Україні на площі Конституції в Харкові, який планують демонтувати;

Фото Kharkiv EURO