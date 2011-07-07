На хабарі погоріли посадовці Пенсійного фонду

Харків. 7 липня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно двох посадовців управління Пенсійного фонду України за фактом отримання хабара в особливо великому розмірі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Згідно з повідомленням, слідчим відділом прокуратури Харківської області спільно з управлінням СБУ в Харківській області проведено перевірку за фактом отримання хабара у розмірі 162 тис. грн. заступником начальника управління Пенсійного фонду України одного з районів м. Харкова за нарахування державної пенсії громадянину та отримання компенсації.

За результатами перевірки стосовно вказаного посадовця та його пособника прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Зазначена службова особа затримана у порядку ст.115 КПК України. У справі триває слідство.