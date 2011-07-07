У Харкові «Беркут» взяв у облогу Авакова
Бійці спецзагону нікого не впускають і не випускають з приміщення. Екс-губернатор каже, що всередині – люди з автоматами…
Харків. 7 липня. УНІАН. У Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, вхідні двері в будівлю по вулиці Сумській, 88, де розміщені відділення банку «Базис», АТ «Інвестор» та інші структури, пов`язані з А.АВАКОВИМ, контролюють чотири спецназівці в чорних масках і нікого не випускають і не впускають у приміщення.
Група журналістів і фоторепортерів, які знаходяться поблизу, не мають можливості одержати відповіді на запитання, що відбувається.
У той же час, А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід –постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», що знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму кабінеті обшук закінчено – сиджу, чекаю підписати протокол».
А.АВАКОВ заявляє, що це «провокація, котра позбавляє опозицію права на роботу, і мета якої - дискредитація опозиції».
Коментуючи події, начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила УНІАН, що в приміщенні по Сумській, 88, «проводяться слідчі дії в рамках кримінальної справи, перевіряються фірми, які проходять у цій справі».