У Харкові «Беркут» взяв у облогу Авакова

Харків. 7 липня. УНІАН. У Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, вхідні двері в будівлю по вулиці Сумській, 88, де розміщені відділення банку «Базис», АТ «Інвестор» та інші структури, пов`язані з А.АВАКОВИМ, контролюють чотири спецназівці в чорних масках і нікого не випускають і не впускають у приміщення.

Група журналістів і фоторепортерів, які знаходяться поблизу, не мають можливості одержати відповіді на запитання, що відбувається.

У той же час, А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід –постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», що знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму кабінеті обшук закінчено – сиджу, чекаю підписати протокол».

А.АВАКОВ заявляє, що це «провокація, котра позбавляє опозицію права на роботу, і мета якої - дискредитація опозиції».

Коментуючи події, начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила УНІАН, що в приміщенні по Сумській, 88, «проводяться слідчі дії в рамках кримінальної справи, перевіряються фірми, які проходять у цій справі».

Як повідомляє сайт газети «Главное», «сьогодні близько 10.00 в редакцію газети та інтернет-огляду «Главное» вдерлися невідомі озброєні люди. Журналістів зігнали в центр приміщення і після цього почався спектакль». Як з`ясувалося, це були працівники УБОЗ, які розслідують якусь справу, пов`язану із землею. Вони пред`явили постанову суду від 5 липня про обшук будівлі по вул. Сумській, 88. Обшуком керували представники УБОЗ Наталія КИСИЛЬОВА і Олег ПЕТРЕНКО. Обшукувалися робочі місця журналістів. На заяву про те, що ніяких документів, окрім листів читачів і робочих матеріалів самих журналістів у редакції немає і бути не може, слідчі не реагували.

В результаті, зазначили у виданні, слідчі вилучили листок паперу формату А-4 з номерами телефонів (його кваліфікували як телефонний довідник) і деякі папери заслуженого журналіста України Леоніда ЛОГВИНЕНКА.

За весь час обшуку журналістам було заборонено користуватися телефонами.