Харків. 7 липня. УНІАН. Харківські комуністи виступають проти пенсійної реформи.

Як повідомляє Status quo, сьогодні активісти КПУ провели на майдані Свободи мітинг проти ухвалення пенсійної реформи.

Близько 50 осіб стояли навпроти Будинку рад з плакатами, на яких було написано:

«Социальнуюзащитунуждающимся!», «Трудящимся - достойнуюжизнь» и «Нетповышениюпенсионноговозраста».

Сьогодні Верховна рада України розглядає в другому читанні законопроект про пенсійну реформу, до якого подано понад 1 тисячу поправок.