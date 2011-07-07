Харківські комуністи виступають проти пенсійної реформи

19:25, 07 липня 2011
Харьків
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50 активістів провели мітинг

Харків. 7 липня. УНІАН. Харківські комуністи виступають проти пенсійної реформи.

Як повідомляє Status quo, сьогодні активісти КПУ провели на майдані Свободи мітинг проти ухвалення пенсійної реформи.

Близько 50 осіб стояли навпроти Будинку рад з плакатами, на яких було написано:

«Социальнуюзащитунуждающимся!», «Трудящимся - достойнуюжизнь» и «Нетповышениюпенсионноговозраста».

Сьогодні Верховна рада України розглядає в другому читанні законопроект про пенсійну реформу, до якого подано понад 1 тисячу поправок.

У Києві протягом дня багатотисячні групи активістів виступали проти прийняття «пенсійного» закону, або ж на його підтримку.

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