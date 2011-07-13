На підготовку 2 гуртожитків ХПІ до Євро-2012 виділено 50 млн. грн.

Харків. 13 липня. УНІАН. З Державного бюджету України виділено 50 млн. грн. на ремонт до Євро-2012 двох гуртожитків Харківського національного університету «Харківський політехнічний інститут».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки Романа ШАПОВАЛА.

За його словами, на сьогодні визначаються підрядники, розпочато відповідні тендерні процедури, після яких розпочнуться роботи. Р.ШАПОВАЛ додав, що протягом тижня ГУ освіти й науки має отримати бюджетний розпис із вказівкою сум і конкретних об’єктів, котрі будуть реконструюватися.

Він наголосив, що на сьогодні оператор із розміщення учасників та гостей Євро-2012 «TUI Travel» з усіма ВНЗ, які увійшли до програми підготовки до Євро-2012, уклав відповідні контракти на розміщення.

«Всі умови контрактів з розміщення, проживання, організації безпечного перебування будуть виконані з боку вузів, вони зацікавлені в тому, щоб у нас Євро-2012 пройшло нормально, гуртожитки, які здають іноземцям, були затребувані, і вузи отримали за це відповідні кошти», - сказав Р.ШАПОВАЛ.

Довідка УНІАН. У Харкові наявні 168 гуртожитків вузів I-IV рівня акредитації, де на сьогодні проживають понад 53 тисячі студентів.