Підготовка до Євро-2012 вступила у завершальнку стадію – Сапронов

Харьков. 28 июля. УНИАН. Підготовка інфраструктури до проведення в Харківській області фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу вступила у завершальну стадію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ на засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

«Станом на 22 липня на фінансування підготовки об`єктів, які входять у державну, обласну та Харківську міську цільові програми підготовки Євро-2012 надійшло 1352,49 млн.гр.н., в т.ч. з держбюджету - 694,24 млн.грн; з місцевих бюджетів - 168,07 млн.грн; кошти інвестора - 490,18 млн.грн.», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він зазначив, що завдяки спільним діям влади всіх рівнів у Харкові реалізовані масштабні проекти з будівництва та реконструкції таких об`єктів, як новий аеровокзал Міжнародного аеропорту «Харків», станція метро «Олексіївська», окружна автомобільна дорога, підстанції енергопостачання «Павлівська» та «Каштанова».

За словами віце-губернатора, завершується реконструкція спорткомплексу «Металіст» - 10 серпня тут буде проведено тестовий матч між збірними командами України та Швеції. У рамках процесу підготовки об`єктів розміщення власниками 41 готелю підписані й погоджені договори з оператором з розміщення - компанією TUI Travel. Укладено 49 контрактів на розміщення понад 11 тисяч уболівальників у Харкові та області, а існуючий дефіцит 5-зіркового номерного фонду частково буде перекритий вже цього року за рахунок відкриття двох нових готелів. На сьогодні також розпочато фінансування капітального ремонту та будівництва студентських гуртожитків до Євро-2012.

Ю.САПРОНОВ зазначив, що обласний оргкомітет з підготовки та проведення Євро-2012 спільно з проектними групами здійснює щотижневий моніторинг підготовки об`єктів інфраструктури, освоєння та цільового використання фінансових коштів, а також оперативно вирішує питання щодо виконанню рекомендацій та усуненню зауважень міжнародних експертів УЄФА.