Суд на 15 років позбавив волі 18-річного юнака за низку зґвалтувань і вбивство

Харків. 5 липня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 18-річного мешканця Великобурлуцького району засуджено до 15 років в’язниці за низку зґвалтувань і вбивство, а також за крадіжки і розбій.

Як повідомив кореспонденту УНІАН державний обвинувач прокуратури Харківської області Юлія БІЛИК, ще будучи неповнолітнім, до якого раніше за скоєння злочину суд застосував примусові заходи виховного характеру, юнак восени 2006 р. вчинив низку умисних злочинів.

Зокрема, юний злочинець регулярно приїздив до Харкова і вечорами в лісопарковій зоні, парку культури та відпочинку, поблизу станцій метро вистежував дівчат та жінок і скоював раптові розбійні напади на них. Погрожуючи вбивством та застосуванням ножа, нападник відбирав у потерпілих сумочки, мобільні телефони, речі та гроші. На підпитку злочинець завдавав жертвам ударів кулаками та ногами, душив і бив їх розбитими пляшками. Чотирьох із десяти потерпілих він зґвалтував, ще одну вбив ударом ножа.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо призначення міри покарання підсудному, зазначила прокурор.