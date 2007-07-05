Депутати облради закликали харкв`ян припинити героїзацію воїнів ОУН-УПА

Харків. 5 липня. УНІАН. Депутати Харківської обласної ради вирішили звернутися до громадськості регіону із закликом припинити героїзацію воїнів ОУН-УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати також вирішили звернути увагу громадськості й посадових осіб на необхідність дотримання норм міжнародного законодавства (рішення Нюрнберзького трибуналу й ООН щодо підсумків другої світової війни).

Крім того, депутати вирішили звернутися до Міністерства освіти та науки із пропозицією переглянути навчальні програми з історії й вилучити ті підручники, у яких героїзуються воїни ОУН-УПА.