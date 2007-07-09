Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації, член Президії партії «Наша Україна» Арсен АВАКОВ поки що не планує працювати у Верховній раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.АВАКОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Я поки що не планую працювати у Верховній раді, а збираюся бути губернатором до кінця каденції президента (Президента України Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН)», - сказав А.АВАКОВ.

Те, що раніше, після оголошення про дострокові парламентські вибори, А.АВАКОВА було включено до виборчого списку Блоку «Наша Україна», є виявом довіри до нього з боку партії, вважає губернатор. Проте, зазначив він, у нього ще в регіоні багато роботи, яку б хотілося повністю завершити.

Водночас, А.АВАКОВ не виключає, що під час виборчої кампанії може піти у відпустку, оскільки раніше рішенням партії його було призначено керівником Харківського обласного виборчого штабу Блоку «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтерв’ю кореспонденту агентства про свою рішення не брати участі в наступних дострокових парламентських виборах заявив і мер Харкова Михайло ДОБКІН.