Губернатор припускає, що компенсацію за пільговий проїзд у метро вимагатиме через суд

Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ не виключає, що йому доведеться через суд добиватися компенсації за перевезення пасажирів-пільговиків у Харківському метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.АВАКОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові, коментуючи незадовільне фінансування урядом перевезень пільговиків у метро та заяви про необхідність підвищення плати за проїзд у харківській підземці.

«Суд – це ключовий резерв для того, щоб отримати від держави гроші, які призначені Держпідприємству «Харківський метрополітен» у вигляді компенсацій за пільговий проїзд», - сказав А.АВАКОВ і зазначив, що він не виключає можливості звернення до суду після відповідних висновку юристів.

Водночас А.АВАКОВ негативно відгукнувся на нові пропозиції, у тому числі міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, підвищити тарифи на проїзд у метро.

За словами губернатора, сьогодні у Харкові найвища (75 коп. – УНІАН) ціна за поїзду в метро, а оскільки питання тарифів у підземці – це компетенція облдержадміністрації, то він, у відповідь міністру транспорту радив би уряду забезпечувати як належить фінансування пільговиків.

«Замість обіцяної компенсації у розмірі 221 млн. грн. (по всіх видах транспорту – УНІАН), у держбюджеті 2007-го року для Харківської області передбачено 41 млн. грн., - повідомив А.АВАКОВ.

Водночас, прес-служба Харківської ОДА, посилаючись на економічні розрахунки, в ці хвилини розповсюдила заяву керівництва облдержадміністрації про те, «на сьогоднішній день жодних підстав для підвищення тарифу на проїзд у метрополітені м. Харкова не існує».

«Діючий тариф на перевезення пасажирів у Харківському метрополітені в розмірі 0,75 грн. за одну поїздку, - йдеться у заяві, - є економічно обґрунтованим і відповідає Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту і для його підвищення в даний момент немає ніяких підстав».