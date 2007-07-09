БЮТівці вимагають перегляду Статуту територіальної громади

Харків. 9 липня. УНІАН. Представники Блоку Юлії ТИТМОШЕНКО провели сьогодні пікетування облдержадміністрації, вимагаючи перегляду прийнятого 4 липня на сесії Харківської міськради нової редакції Статуту територіальної громади.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти близько ста активістів тримали у руках плакати, зміст яких свідчив про їхнє несприйняття як за змістом нового документу, так і за способом, у який він був затверджений депутатами міськради: «Новий Статут – ліцензія на беспредєл і дерибан!», «Ні – узурпації влади у Харкові!», «Новий Статут сьогодні – повне безправ’я завтра!», «Добкіну – імпічмент!».

На думку пікетників, прийняттям такого Статуту депутати усунули громаду Харкова від участі у вирішенні важливих рішень життя, і керувати містом на сій розсуд буде невелике коло чиновників.

Учасники акції мають намір опротестувати в суді прийняття Статуту, створити робочу групу для політико-правового аудиту діяльності міської влади, а також звернутися до Президента з проханням розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання про ситуацію у Харкові.