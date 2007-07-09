Будинок «Держпрому» може стати одним із чудес України

Харків. 9 липня. УНІАН. Будинок «Держпрому» може увійти до списку 7 чудес України.

Як передає кореспондент УНІАН, номінантів, які беруть участь у конкурсі, представив 7 липня в Умані під час чергового етапу всеукраїнської акції ”Сім чудес України” голова оргкомітету акції Микола ТОМЕНКО.

За звання одного із семи чудес України змагатимуться Національний дендрологічний парк ”Софіївка” (Умань, Черкаська область), будівля Державної промисловості у Харкові, Свято-Успенська Святогорська Лавра (Слов`янськ, Донецька область), комплекс споруд ХІІІ-ХІХ-го століть ”Хотинська фортеця” (Хотин, Чернівецька область), державний історико-археологічний музей-заповідник ”Кам`яні могили” (Запорізька область).

Серед номінантів - Олеський замок (Львівська область), Луцький верхній замок, комплекс князів Острозьких - замок і Острозька академія (Рівненська область), Лівадійський палац-музей (Велика Ялта, Крим) , музей ”Писанка” в Коломиї (Івано-франківська область), замок ”Паланок” в Мукачевому (Закарпатська область), Антонієві печери (Чернігів), національний заповідник ”Софія Київська” (Київ).

У конкурсі також беруть участь національний заповідник ”Херсонес Таврійській” (Севастополь), національний заповідник ”Острів Хортиця” (Запоріжжя), національний історико-архітектурний заповідник ”Кам’янець” (Хмельницька область), національний заповідник ”Переяслав” (Київська область), Києво-Печерська Лавра (Київ), Свято-Успенська Почаївська Лавра (Тернопільська область), Одеський державний академічний театр опери і балету, Шевченківський національний заповідник в Каневі (Черкаська область).

За словами М.ТОМЕНКА, починаючи з 7 липня, проводитиметься голосування і 21 серпня буде названо 7 чудес України.

Він підкреслив важливість цієї акції і додав, що йому б хотілося, щоб всі посадовці і представники влади в Україні брали участь в тому, щоб ці об`єкти в максимально короткий термін завершили свою реконструкцію. На думку М.ТОМЕНКА, це дозволить збільшити потік іноземних туристів в Україну.