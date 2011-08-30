Азаров хоче замінити російський газ вугіллям

Харків. 30 серпня. УНІАН. Україна протягом найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Харківської області.

«Ми ставимо дуже амбітне завдання – протягом найближчих років скоротити обсяги газу, що купується в Росії, втричі», - сказав він.

Зокрема, М.АЗАРОВ зазначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ, незважаючи на те, що раніше від використання вугілля відмовлялися, переводячи котельні й електростанції на газ. «У нас виходу іншого немає. Там, де можна замінювати газові котли, потрібно переходити на те, що ми маємо. Не базікати, як базікали в 2005 році, – ми до цієї категорії людей не належимо. А вже якщо ставимо завдання перейти, то ми його реалізуємо», - підкреслив прем`єр-міністр.

Також він зазначив, що це пов`язано з політикою імпортозаміщення, що проводиться в Україні.

Говорячи про хід переговорів із Російською Федерацією про зниження ціни на газ, М.АЗАРОВ під час інтерв`ю Харківському обласному телебаченню зазначив: «Переговори поки йдуть достатньо важко, непросто. Але це зовсім не означає, що ми готові йти на конфлікт або готові робити якісь односторонні дії. Це означає лише одне: час йде, нам необхідно домовлятися, оскільки відсутність такої домовленості збільшує навантаження на економіку й на наших людей. І рано чи пізно нам доведеться вживати якісь заходи».

Як повідомляв УНІАН, 27 липня М. АЗАРОВ доручив членам уряду активізувати підтримку реалізації проектів із енергозбереження. Він зазначив, що впровадження енергозберігаючих технологій продиктоване, перш за все, існуючими цінами на газ для України, що, окрім іншого, негативно позначається на зовнішньоторговельному балансі України.

22 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО в інтерв`ю телекомпанії «5 канал» заявив, що Україна скоротить імпорт російського природного газу до 2016 року на 70%, або 28 млрд. куб. м, порівняно з планованим обсягом закупівлі в 2011 році, до 12 млрд. куб. м на рік.

«Ми плануємо з 20 млрд. куб. м газу власного видобутку вийти на 27 млрд. за 5 років... ми плануємо, що купуватимемо російський газ через 5 років 12 млрд. куб. м», – сказав він.

Окрім цього, за прогнозами Ю.БОЙКА, поточного року Україна скоротить споживання природного газу до 54 млрд. куб. м, а в 2012 році – на 8-10 млрд. куб. м, тоді як у 2010 році воно становило 57,6 млрд. куб. м.

1 червня голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Україна в першому кварталі купила 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча, в другому кварталі поточного року Україна планує купити у Росії 9 млрд. кубометрів газу. Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними, і разом із цим висловив надію на те, що Україні та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ.

За словами голови правління “Нафтогазу” обсяги закупівлі в липні будуть ще на рівні близько 3 млрд. куб. м., а в подальші місяці вони знижуватимуться до 1,7 млрд. кубометрів.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Законтрактований обсяг газу НАК “Нафтогаз України” у ВАТ «Газпром» у 2011 році становить 40 млрд. куб. м газу.