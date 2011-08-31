Реставрація історичної будівлі Харківського аеропорту: фасад майже готовий

Харків. 31 серпня. УНІАН. Підходить до завершення реставрація фасаду історичнго будинку Міжнародного аеропорту «Харків», яке після закінчення робіт буде використовуватися в якості VIP-терміналу.

На фасаді з боку міста вже виконані роботи з нанесення теразітовой штукатурки, шпаклювання бетонних елементів навколо вікон, а також забарвленні карнизів і орнаменту, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

На центральному портику підходить до завершення укладання фронтону, розпочато монтаж декоративних елементів - валют і барельєфів. На ганку вхідної групи триває укладання граніту.

На фасаді з боку злітно-посадкової смуги також нанесена теразитова штукатурка, тривають роботи з шпаклювання та фарбування бетонних елементів. Паралельно будівельники займаються реставрацією барельєфів на фронтонах.

Всередині терміналу тривають оздоблювальні роботи. У центральному залі здійснюється заливка мозаїчних підлог та монтаж стель. На кухні ресторану триває укладання плитки. На другому поверсі завершуються роботи зі штаклеванню стін і монтаж стель. Найближчим часом заплановано розведення комунікаційних мереж, а також монтаж покриттів 2-го поверху.

Будівельники впевнені, що термінал буде здано в експлуатацію на кілька місяців раніше, ніж було заплановано спочатку, зазначили у прес-службі.

Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Проект реконструкції аеровокзальної частини Міжнародного аеропорту «Харків» включає будівництво нового і тимчасового терміналів, реконструкцію існуючого терміналу, впорядкування привокзальної площі та модернізацію інфраструктури аеропорту. Загальна сума інвестицій О.ЧРОСЛАВСЬКОГО в проект становить понад $90 млн.

Реконструкція старого терміналу, побудованого в 50-х роках минулого сторіччя, має передбачає збільшення пропускної спроможності до 250 пас/год. Під час проведення Євро-2012 старий термінал слугуватиме для прийому команд-учасниць, а також представників «сім`ї УЄФА». По закінченню футбольної першості він буде використаний як термінал для VIP-персон.