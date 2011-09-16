Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Никодима

Харків. 15 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття предстоятелю Української православної церкви Московського патріархату, митрополиту Київському і всієї України ВОЛОДИМИРУ у зв’язку зі смертю митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Усім серцем поділяю гіркий біль непоправної втрати і сумую разом з Вами», - йдеться у співчутті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, митрополит Никодим помер сьогодні ввечері у Харкові на 91-му році життя. Він був старійшим як за хіротонією (висвяченням у сан), так і за віком єпископ Російської православної церкви. Із квітня по 27 травня 1992 року виконував обов’язки предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (до обрання її головою митрополита ВОЛОДИМИРА (Сабодана) замість усунутого митрополита ФІЛАРЕТА (Денисенка), який нині очолює УПЦ Київського патріархату).