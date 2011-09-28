На Харківщині ліквідовано канал контрабанди кави

Харків. 28 вересня. УНІАН. Співробітники СБУ в Харківській області виявили і ліквідували канал контрабандного ввезення в Україну кави з Європи на загальну суму понад 3,1 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, велику партію кави, ввезену з Італії на адресу однієї з харківських комерційних фірм, було виявлено вересні ц.р. у зоні митного контролю після проходження митного огляду вантажного автомобіля.

Згідно з документами вартість вантажу становила понад 970 тис. грн.

Подальша перевірка встановила, що правопорушники намагалися приховати від митного контролю справжню вартість кави, для чого внесли неправдиві відомості у супровідні документи на вантаж, зменшивши його реальну вартість втричі. За висновками фахівців Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, реальна вартість товару становить понад 3,1 млн. грн.

За фактом контрабанди слідчими УСБУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна, повідомили у прес-центрі.