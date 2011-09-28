Інвестиції Ярославського в підготовку до Євро-2012 сягнули $290 млн.

Харків. 28 вересня. УНІАН. Інвестиції в об’єктидо Чемпіонату Європи з футболу з 2012 р. бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО – президента групи DCH і ФК «Металіст, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, сягнули 290 млн. дол.

Як підтвердили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, нові дані про приватні інвестиції в підготовку міста до континентальної першості були оприлюднені на робочій нараді керівництва УЄФА з представниками регіональної влади Харкова.

Зокрема, близько 97,2 млн. дол. було витрачено на підготовку до Євро-2012 аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту «Харків», у тому числі і на реставрацію VIP-терминалу, який 26 вересня був урочисто відкритий президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

Майже 29 млн. дол. бізнесмен вклав у реконструкцію Обласного спортивного комплексу «Металіст», який був зданий в експлуатацію у грудні 2009 р. Розташована на його території Дитячо-юнацька футбольна академія обійшлася бізнесменові в 12 млн. дол. Під час підготовки та проведення Євро-2012 тут базуватиметься Волонтерський центр УЄФА (проводиться відбір волонтерів та їхнє навчання). Також коштом президента «Металіста» реконструюється стадіон «Динамо» - трансферна база для майбутніх учасників континентальної першості.

Ще один об`єкт спортивної інфраструктури - навчально-тренувальна база «Металіст» -коштувала О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ 24,6 млн. дол. Об’єкт зводився в два етапи. Першу чергу було здано в експлуатацію влітку минулого року. Завершення будівництва 2-ї черги бази намічене на найближчі тижні.

Крім того, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ за власною ініціативою споруджує в Харкові перший 5-зірковий готель. Його відкриття намічене на грудень 2011 р. Сума інвестицій у проект, згідно з останнім кошторисом, становить 126 млн. дол.

Як уже повідомлялося, фінансування підготовки Харкова до Євро-2012 з міського та обласного бюджетів заплановане на рівні 7,9 млрд. грн. При цьому місцева влада має заборгованість за цим проектом у розмірі 25,2 млн. грн.: борг міського бюджету становить 9,2млн. грн., обласного бюджету - 16 млн. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА