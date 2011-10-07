В Темнівській колонії отруїлися троє засуджених, один – помер у лікарні

Харків. 7 жовтня. УНІАН. В Темнівській виправній колонії, що в Харківській області, отруїлися троє засуджених, один з них помер у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області.

Згідно з повідомленням, троє засуджених отруїлися токсичною речовиною, яку вони вжили з метою приведення себе до стану сп’яніння.

4 жовтня близько 16-ї години до медчастини Темнівської виправній колонії (№100) звернулися засуджені зі скаргами на погане самопочуття. Всім засудженим, що отруїлися, негайно було розпочато проведення комплексу лікувальних закладів. Викликана бригада швидкої медичної допомоги, по прибуттю якої було вирішено госпіталізувати осіб, що отруїлися, до токсикологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні.

Проте стан здоров’я одного із засуджених (1982 р.н.) стрімко погіршувався, і близько 18-ї години медичними працівниками установи та лікарями бригади швидкої медичної допомоги, що прибула на виклик, було констатовано його клінічну смерть. Проведені реанімаційні заходи не дали ефекту.

Інші двоє засуджені, що отруїлися токсичною речовиною, для подальшого надання спеціалізованої медичної допомоги були направлені до токсикологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні. Стан здоров’я на час відправлення – середньої тяжкості, свідомість не порушена.

За фактом отруєння 3-х засуджених управлінням Державної пенітенціарної служби в Харківській області проводиться перевірка. Інформацію передано до прокуратури Харківської області.