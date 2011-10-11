Мартинов призначений радником міністра внутрішніх справ

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Колишній начальник Харківського обласного управління міліції Михайло МАРТИНОВ призначений на посаду радника міністра внутрішніх справ України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного державного радіо сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи призначення Віктора КОЗИЦЬКОГО на посаду начальника Головного управління МВС України в Харківській області.

«Ротація кадрів в міліції, як і в будь-який інший силовій структурі, неминуча. Минулий керівник Головного управління МВС в Харківській області Михайло МАРТИНОВ переведений на роботу до Києва. Міністр призначив його на посаду радника з ряду регіонів», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому губернатор наголосив, що новий начальника Харківського облуправління міліції В.КОЗИЦЬКИЙ має «чітке бажання навести порядок і чітке бачення ролі міліції в суспільному житті територіальної громади». «Я абсолютно не сумніваюся, що робота з ним по забезпеченню безпеки в Харківській області буде такою ж плідною, як із Михайлом Даниловичем МАРТИНОВИМ», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня нового керівника Харківського обласного управління міліції В.КОЗИЦЬКОГО представив колективу управління у Харкові Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ. Міністр оголосив присутнім наказ МВС України №1099о/с від 10.10.2011, згідно з яким на посаду начальника Головного управління МВС України в Харківській області призначено полковника міліції В.КОЗИЦЬКОГО, який до цього обіймав посаду 1-го заступника начальника ГУМВС України в Запорізькій області. Глава МВС також повідомив, що екс-начальник харківської міліції М.МАРТИНОВ переведений в апарат МВС.