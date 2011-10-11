Мартинов призначений радником міністра внутрішніх справ
Інформація Добкіна
Харків. 11 жовтня. УНІАН. Колишній начальник Харківського обласного управління міліції Михайло МАРТИНОВ призначений на посаду радника міністра внутрішніх справ України.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного державного радіо сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи призначення Віктора КОЗИЦЬКОГО на посаду начальника Головного управління МВС України в Харківській області.
«Ротація кадрів в міліції, як і в будь-який інший силовій структурі, неминуча. Минулий керівник Головного управління МВС в Харківській області Михайло МАРТИНОВ переведений на роботу до Києва. Міністр призначив його на посаду радника з ряду регіонів», - сказав М.ДОБКІН.
При цьому губернатор наголосив, що новий начальника Харківського облуправління міліції В.КОЗИЦЬКИЙ має «чітке бажання навести порядок і чітке бачення ролі міліції в суспільному житті територіальної громади». «Я абсолютно не сумніваюся, що робота з ним по забезпеченню безпеки в Харківській області буде такою ж плідною, як із Михайлом Даниловичем МАРТИНОВИМ», - сказав М.ДОБКІН.
Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня нового керівника Харківського обласного управління міліції В.КОЗИЦЬКОГО представив колективу управління у Харкові Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ. Міністр оголосив присутнім наказ МВС України №1099о/с від 10.10.2011, згідно з яким на посаду начальника Головного управління МВС України в Харківській області призначено полковника міліції В.КОЗИЦЬКОГО, який до цього обіймав посаду 1-го заступника начальника ГУМВС України в Запорізькій області. Глава МВС також повідомив, що екс-начальник харківської міліції М.МАРТИНОВ переведений в апарат МВС.