У Києві мітингують 500 харківських опозиціонерів

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Близько 500 представників Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина» беруть участь у мітингу на підтримку екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, який зараз відбувається на Хрещатику біля Печерського районного суду Києва.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» з агітаційно-пропагандистської роботи Валерій ДУДКО, який також зараз перебуває на Хрещатику.

Він наголосив, що мітингувальники як і раніше вимагають «припинити судовий безлад» та розправу над Ю.ТИМОШЕНКО. На думку В.ДУДКА, суд над екс-прем’єр-міністром є безпідставний.

В.ДУДКО наголосив, якщо сьогодні буде винесено обвинувальний вироку, то ВО «Батьківщина» розпочне безстрокову акцію протесту. «Якщо сьогодні буде винесений вирок, буде безстрокова акція протесту. Громадський рух підніметься», - наголосив він.

За словам В.ДУДКА, перед будівлею Печерського суду зараз виступають представники опозиційних політичних сил з регіонів. Сьогодні запланована хода мітингувальників до будівлі Верховної Ради України. У цей же час, за його словами, на Хрещатику присутні «сотні міліціонерів», які заважають присутнім згуртуватися в колону.