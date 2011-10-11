Помер ще один засуджений Темнівської колонії

Харків. 11 жовтня. УНІАН. На Харківщині помер другий із трьох засуджених Темнівської виправної колонії №100, які отруїлися розведеним клеєм.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Харківській області.

Чоловік помер у лікарні наприкінці минулого тижня. Третій ув’язнений уже виписаний із лікарні та переведений до колонії.

За фактом отруєння трьох засуджених управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області проводить внутрішню перевірку. Крім цього, перевірку проводить прокуратура.

Як передавав УНІАН, 4 жовтня близько 16-ї години до медчастини Темнівської виправній колонії (№100) звернулися троє засуджених зі скаргами на погане самопочуття. Всім засудженим негайно було розпочато проведення комплексу лікувальних заходів. Була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Виявилося, що чоловіки отруїлися розведеним клеєм, який уживали для того, щоб привести себе до стану сп’яніння.

Стан здоров’я одного із засуджених (1982 р.н.) стрімко погіршувався, і близько 18.00 медичними працівниками установи та лікарями бригади швидкої медичної допомоги, що прибула на виклик, було констатовано його клінічну смерть. Проведені реанімаційні заходи не дали ефекту. Інші двоє засуджені, що отруїлися токсичною речовиною, для подальшого надання спеціалізованої медичної допомоги були направлені до токсикологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні.