У Харкові «Батьківщина» протестуватиме проти вироку Тимошенко

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Харкові представники і прихильники політичної партії ВО «Батьківщина» 14 жовтня проведуть акцію протесту з вимогою відставки влади.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН заступник голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» з агітаційно-пропагандистської роботи Валерій ДУДКО після оголошення вироку екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, що сьогодні повинна бути система непідкорення владі. І вона буде всезростаючою. На сьогодні це очікування масових акцій. І у Харкові 14-го числа буде акція протесту», - сказав В.ДУДКО.

Він підкреслив, що спроби заборонити проведення цієї акції через суд «призведуть до ще більшого спротиву». В.ДУДКО зазначив, що, залежно від обставин, акція протесту може мати нетрадиційне виявлення.

«Акція протесту може мати й інші форми, включаючи білоруський варіант, тобто мовчання, плескання в долоні тощо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років. Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 млрд. грн.