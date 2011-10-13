Аграрії Харківщини подолали 3-мільйонний рубіж валового збору зерна

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Аграрії Харківської області, станом на 11 жовтня, подолали 3-мільйонний рубіж валового збору зерна всіх зернових культур.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його інформацією, це один з кращих показників області за останні 20 років.

Вагоме досягнення, відмітив віце-губернатор, є «результатом високої професійної майстерності хліборобів на всіх етапах вирощування та збору урожаю цього року, використання новітніх технологій і передового досвіду».

В.АЛЕКСЕЙЧУК повідомив, що також на цю дату господарства області завершили сівбу озимих культур згідно прогнозованим обсягам. Посів проведений в оптимальні агротехнологічні терміни. Всього посіяно на зерно 476,1 тис. га, зокрема озимої пшениці - 454,4 тис. га, озимого ячменю - 3,4 тис. га, озимому жита - 18,3 тис. га. Крім того, посіяно 20,5 тис. га озимого рапсу.