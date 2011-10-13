Порушено справу проти працівників екоінспекції
Розслідує прокуратура області
Харків. 13 жовтня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила та розслідує кримінальну справу стосовно працівників Державної екологічної інспекції в області.
Про це повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Під час досудового слідства встановлено, що заступник начальника Держекоінспекції в Харківській області створив «злочинну групу з числа її працівників з метою систематичного вимагання та отримання хабарів».
Члени організованої групи від представників різних приватних підприємств за незастосування щодо них фінансових санкцій отримали хабарів у сумі понад 35 тис. грн.
У справі триває досудове слідство.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня за підозрою в хабарництві затримано заступника начальника Державної екологічної інспекції України в Харківській області.