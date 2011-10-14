Харків приросте новими територіями

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Межі міста Харкова будуть розширені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Василя ХОМУ.

За його словами, сьогодні триває підготовка проектної документації з розширення кордонів міста Харків до окружної дороги.

«Зараз триває процес розширення меж міста Харкова. Проведено нараду з тими сільськими та селищними головами, інтереси чиїх територіальних громад зачіпають ці зміни. Попередньо місто Харків буде розширюватися до меж окружної дороги. Межа десь буде виходити за окружну дорогу, десь – відходити від неї», – сказав В.ХОМА.

Поки що, зазначив він, вирішується питання, наскільки доцільно змінювати кордони там, де Харківській міськраді повинна перейти лише частина будинків населеного пункту, розділеного окружною дорогою. Такі будинки є, зокрема, в районі аеропорту.

В.ХОМА підкреслив, що розширення міста – нешвидкий процес. Це питання має бути спочатку погоджене з відповідними територіальними громадами, потім винесене на розгляд сесії міської ради, обласна адміністрація повинна дати відповідний висновок після розгляду питання обласною радою і остаточне рішення про встановлення меє Харкова приймає Верховна рада України.

За його словами, всі роботи зі зміни меж можливо завершити в наступному році.