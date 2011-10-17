Динамо не пропустило Металіста на 2-ге місце

08:31, 17 жовтня 2011
Харьків
0 0

Доведеться «умовляти» Шахтаря?..

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Матчами у неділю закінчився 13-й тур Чемпіонату України з футболу

Металург - Кривбас 1:0 (Фернандеш 40 пен.)

Карпати - Арсенал 0:3 (Одібе 7, Мазілу 66, 74)

Оболонь - Дніпро 1:4 (Пластун 51 - Олійник 13, 23, 86, Коноплянка 63)

Динамо - Волинь 2:1 (Шевченко 13, Мілевський 25 - Шумахер 27)

Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45)

Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2)

Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2)

Зоря - Ворскла 0:0

***

Матчі 14-го туру відбудуться:

21 жовтня

Волинь (12) - Арсенал (23)

Чорноморець (11) - Олександрія (10)

22 жовтня

Іллічівець (12) - Оболонь (5)

Кривбас (20) - Карпати (10)

Дніпро (18) - Металург (19)

23 жовтня

Шахтар (33) - Металіст (31)

Ворскла (18) - Таврія (17)

Динамо (33) - Зоря (12)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter