Динамо не пропустило Металіста на 2-ге місце

Доведеться «умовляти» Шахтаря?..

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Матчами у неділю закінчився 13-й тур Чемпіонату України з футболу Металург - Кривбас 1:0 (Фернандеш 40 пен.) Карпати - Арсенал 0:3 (Одібе 7, Мазілу 66, 74) Оболонь - Дніпро 1:4 (Пластун 51 - Олійник 13, 23, 86, Коноплянка 63) Динамо - Волинь 2:1 (Шевченко 13, Мілевський 25 - Шумахер 27) Металіст - Чорноморець 1:0 (Будник 45) Таврія - Шахтар 1:3 (Назаренко 36 - Адріано 28, 90 +5, Шевчук 90 +2) Олександрія - Іллічівець 1:2 (Кралік 52 - Пуканич 41 пен., Бутко 90 +2) Зоря - Ворскла 0:0 *** Матчі 14-го туру відбудуться: 21 жовтня Волинь (12) - Арсенал (23) Чорноморець (11) - Олександрія (10) 22 жовтня Іллічівець (12) - Оболонь (5) Кривбас (20) - Карпати (10) Дніпро (18) - Металург (19) 23 жовтня Шахтар (33) - Металіст (31) Ворскла (18) - Таврія (17) Динамо (33) - Зоря (12)

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