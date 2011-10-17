На Харківщині створять свою «Біржу інвестиційних проектів» - Сапронов

Харків. 17 жовтня. УНІАН. У Харківській області створять «Біржу інвестиційних проектів».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

Він зазначив, що своя «Біржа інвестиційних проектів» на Харківщині зявиться за прикладом проекту Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. До неї будуть включені як масштабні, так і «малі» проекти.

«За словами Владислава Каськіва, національна «Біржа інвестиційних проектів» міститиме окремі інвестпроекти, які є складовими Національних проектів або інших регіональних або галузевих проектів. Наша біржа буде включати пріоритетні для регіону інвестпроекти – від багатомільйонних (як, наприклад, агрокластер «Село майбутнього») до невеликих», – сказав Ю.САПРОНОВ.