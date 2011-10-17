Регіональну Біржу інвестпроектів може очолити Андрій Моченков

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Харківську регіональну біржу інвестиційних проектів може очолити депутат Харківської міськради, керівник обласнгої організації партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За словами губернатора, А.МОЧЕНКОВ має відповідний досвід у цій сфері і цілком підходить для такої посади.«Ми пропонуємо на посаду керівника нашої обласної філії МОЧЕНКОВА. Ця людина реалізувала себе в бізнесі і має досягнення в політиці. У нього достатньо досвіду для такої роботи», - сказав М.ДОБКІН, характеризуючи А.МОЧЕНКОВА. «Деякі деталі майбутньої роботи, - додав губернатор, - ми з ним вже обговорювали».

Біржа інвестиційних проектів, пояснив М.ДОБКІН, являтиме собою регіональне представництво Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами і її головним завдінням буде «першими зустрічати інвесторів». Іншими словами, зазначив голова облдержадміністрації, біржа буде свого роду «лоббістом великого й середнього іноземного бізнесу, який би був готовим реалізувати у нас проекти».

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області планується створити «Біржу інвестиційних проектів». За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Юрія САПРОНОВА, своя «Біржа інвестиційних проектів» на Харківщині з’явиться за прикладом проекту Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами. До неї будуть включені як масштабні, так і «малі» проекти.

«За словами Владислава Каськіва, національна «Біржа інвестиційних проектів» міститиме окремі інвестпроекти, які є складовими Національних проектів або інших регіональних або галузевих проектів. Наша біржа буде включати пріоритетні для регіону інвестпроекти – від багатомільйонних (як, наприклад, агрокластер «Село майбутнього») до невеликих», – сказав Ю.САПРОНОВ.