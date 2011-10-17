Добкін завтра виступить на форумі в Донецьку

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН візьме участь у II Українсько-російському міжрегіональному форумі за участю Президентів України та Росії, який 18 жовтня відбудеться в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН повідомив сьогодні в ході традиційного спілкування з представниками ЗМІ.

За словами губернатора, він виступить на форумі, а центральною темою розмови стане технопарк «Слобожанщина», який було створено у Харкові за рік після його презентації на Першому форумі в Геленджику.

«Я хочу доповісти, як виконані з нашого боку взяті на себе зобов`язання. Ми його (проект створення ТП «Слобожанщина – ред.) самі запропонували Президентам з боку Харківської та Бєлгородської областей, вони схвалили, оформили в підсумковий протокол першого форуму, а на другому ми доповідаємо про конкретні результати», - сказав М.ДОБКІН.

«За рік за допомогою Кабінету Міністрів, а саме Міністерства освіти і науки, - додав губернатор, - вдалося отримати всі дозволи, створити науковий парк «ФЕД», і з його допомогою, а також університету імені Каразіна, Харківського університету радіоелектроніки та Бєлгородського державного науково-дослідного інституту були підписані спочатку установчі документи, а потім був створений технопарк. Зараз там уже три проекти починають реалізовуватися».