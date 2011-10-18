Добкін ознайомить Януковича і Медведєва з проектом технополісу «П'ятихатки»

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на II Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі в Донецькупрезентує проект створення на Харківщині технополісу «П`ятихатки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це поділився губернатор напередодні своєї поїздки в Донець на форум, у якому беоуть участь президенти Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Це унікальний проект, яких в Україні можуть бути одиниці, тому що на одній компактно розташованої території знаходиться один із провідних інститутів у галузі розробки ядерних технологій, а також у цьому місці компактно проживають науковці – працівники цього інституту і знаходиться школа, яка справно поставляє установі співробітників, – сказав М.ДОБКІН.

«Об`єднавши можливості держави, міста, області та науки, - зазначив губернатор, - ми могли б створити невеликий район, куди за допомогою існуючих за багато років напрацювань, починаючи від розщеплення атома, робіт Ландау, Вальтера та інших, залучити бізнес. Спираючись на розробки вчених, підприємці могли б виробляти високоліквідну продукцію, затребувану в різних сферах нашого життя».