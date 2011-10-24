Добкін пропонує китайцям інвестувати в сільське господарство

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН повідомив членів китайської делегації, що Харківщина зацікавлена в залученні інвестицій китайських підприємств у сільське господарство області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою пропозицію губернатор висловив під час зустрічі з представниками компанії «Сhina National Agricultural Development Group Corp» Китайської Народної Республіки на чолі з головою правління Лю ШЕНЬЛІ.

Звертаючись до членів китайської делегації, глава області відзначив, що товарообіг між двома Україною і Китаєм досягне позначки у 10 млрд. грн. до кінця 2011 року, а не так, як очікувалося – до кінця 2012 року, але складова сільгосппродукції в цій сумі досить незначна. «Спільними зусиллями ми можемо зробити приємний сюрприз керівництву наших країн, збільшивши товарообіг у рази за рахунок інтеграції в сільське господарство», - сказав М.ДОБКІН.

Саме в інвестиціях китайських бізнесменів у сільське господарство, особливо в тваринництво, висловив зацікавленість М.ДОБКІН. «Я як керівник області, - сказав він, - вкрай зацікавлений у залученні інвестицій китайських підприємств в сільське господарство Харківської області. І готовий докласти максимум зусиль для комфортного перебування тут китайського бізнесу. Зокрема, від імені уряду України я можу гарантувати 50% компенсацію з будівництва тваринницьких комплексів, великим інвесторам посприяємо в можливості отримання в оренду великих земельних наділів».

В ході візиту представники китайської компанії відвідали низку агропромислових підприємств області.