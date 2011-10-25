Сьогодні у Харкові говоритимуть про корупцію

Харків. 25 жовтня. УНІАН. 25 жовтня відбудеться чергова пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у її проведенні візьмуть участь: заступник начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області – Лариса ГАЙКО, старший оперуповноважений з особливо важливих справ підполковник податкової міліції відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Харківській області Управління внутрішньої безпеки ДПА України – Олександр СКЛЯР, співробітник головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області майор – Тетяна СТРУКОВА, оперуповноважений відділу боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВСУ в Харківській області майор міліції - Андрій НАЗАРОВ.

Мета заходу - встановлення діалогу з громадськістю з питань дотримання законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та дотримання в області антикорупційного законодавства. Запитання можна поставити за телефоном (057) 705-00-24 з 14.00 до 16.00.