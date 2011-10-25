Богословська вважає, що Україна має стати офшором

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Народний депутат України, харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що Україна в перспективі має стати центрально- або східноєвропейським офшором і користуватися всіма перевагами від участі в зонах вільної торгівлі з СНД, Євросоюзом і співпраці з арабськими країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час круглого столу на тему «Чи буде створена зона вільної торгівлі України і ЄС?», що проводиться Інститутом Горшеніна.



«Ми маємо зробити все, щоб Україна стала якимось центральноєвропейським або східноєвропейським офшором. Адже розташування між цими трьома великими економічними блоками, які формуються у нас на очах, дозволяє нам максимально використовувати вигоди від зон вільної торгівлі і на Заході, і на Сході. І коли ми побачимо консолідацію арабського світу, що неминуче зараз відбудеться, в найближчі 10-20 років у нас з`явиться ще така ж можливість на Півдні», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.



При цьому вона не виключила можливості окремого підписання угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

«Шанси і передумови для підписання ЗВТ з Євросоюзом у нас хороші. Ми розраховуємо, що цей договір буде підписаний до кінця цього року. Ще раз хочу сказати – мова зараз тільки про економічні угоди. Ми не зачіпаємо тему договору про політичну асоціацію, адже ця тема значно складніша. Ця тема має величезну кількість недомовленого – друге, третє і четверте дно», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

У свою чергу, народний депутат Сергій ТЕРЬОХІН, який теж брав участь у круглому столі, заявив, що виділення угоди про ЗВТ з ЄС з угоди про асоціацію неможливо.

«Договір про асоціацію складається з політичної, економічної та міграційної частин, і не можна відокремлювати будь-яку частину від загального документа», - заявив С.ТЕРЬОХІН.

Раніше перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА висловила думку про те, що угода про ЗВТ з Євросоюзом для швидкого підписання і набуття чинності може бути виділена з основної угоди про асоціацію.



Представники Євросоюзу заявляють про неможливість такого варіанту. Думки експертів з цього приводу теж розділилися.