Іноземці ризикують загубитися в Україні під час Євро?

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Тисячі іноземних туристів ризикують загубитись в Україні під час Євро-2012 через брак інформаційної підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Інформаційному агентстві «Наш Продукт» повідомив координатор Центру споживацького контролю “ЧЕК” Ігор КАНЄВСЬКИЙ, презентуючи результати дослідження якості інформаційної підтримки туристів-гостей Євро-2012. Дослідження було проведене експертами Центру в ході підготовки до друку першого в Україні англійсько-російського путівника-довідника для автотуристів «UKRAINE для гостей 2012». Довідник надійде у продаж в країнах Євросоюзу, Росії та інших в першому кварталі 2012 р.

За словами І. КАНЄВСЬКОГО, дослідження виявило, що іноземні туристи легко зможуть загубитися або опинитися в ситуації, коли їм ніхто не зможе підказати маршрут до пункту призначення, якщо влада терміново не вживе заходів для підвищення рівня інформаційного забезпечення чемпіонату.

Як відзначили учасники прес-конференції, кількість дорожніх знаків на дорогах, що сполучають “міста Євро”, вдвічі менша від необхідної для нормального пересування по території України гостями чемпіонату.

При цьому, як стверджує генеральний директор видавничої групи “Наш Продукт” Олександр ДРАНІКОВ, ДАІ оцінила стан інформаційної забезпеченості доріг як задовільний, відповідаючи на запит журналістів, що брали участь у дослідженні. За його словами, влада недооцінила важливість інформпідтримки іноземних туристів, від чого може суттєво постраждати вся українська туристична індустрія.

Як повідомив О.ДРАНІКОВ, результати дослідження свідчать, що в 70% приватних готелів у всіх “містах Євро” жодного разу не бачили перевіряючих можновладців, а в одному з приймаючих міст у жодній із служб таксі диспетчери не володіли англійською мовою.

Говорячи про роль приватних підприємців у підвищенні рівня інформаційної підтримки туристів, О.ДРАНІКОВ зазначив, що місцева влада не дає бізнесменам можливості взяти участь у розвитку інформаційної забезпеченості Євро. За його словами, зараз легше “пройти процедуру самоспалення, ніж без “розбірок” вивісити табличку, що рекламує той чи інший заклад”.

Організатори дослідження пропонують владі переглянути в бік збільшення об’єм коштів, що виділяється на інформаційне забезпечення чемпіонату.

Дослідження проведене Центром споживацького контролю “ЧЕК” з метою перевірки якості інформаційної підтримки туристів-гостей Євро-2012. В ході дослідження журналісти об’їздили 10 тис. км автодоріг, що сполучають державні кордони та “міста Євро”, оцінили рівень інформаційної забезпеченості чемпіонату в містах, що приймають Євро-2012 та автошляхів, що їх сполучають.